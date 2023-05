Maluma anuncia la parada de su Gira Mundial “Don Juan” en Tampa

Después del gran éxito de su gira "Papi Juancho Maluma World Tour 2022", que agotó entradas en todo el mundo, el reconocido ídolo de la música latina, Maluma, se enorgullece en anunciar la etapa estadounidense de su gira mundial "Don Juan" y su concierto en la ciudad de Tampa.

El talentoso artista se presentará en el AMALIE Arena de Tampa el sábado, 28 de octubre de 2023 a las 8 p.m. El anuncio de la gira fue hecho por el propio Maluma a través de las redes sociales, acompañado de un divertido video que rinde homenaje a su alter ego "Don Juan".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Durante el concierto, la superestrella dará vida a su distintivo personaje "Don Juan" mientras interpreta muchas de las canciones de su álbum, así como todos sus grandes éxitos que lo han convertido en un icono mundial de la música latina. Temas como "Hawái", "Felices Los Cuatro", "Sobrio" y su último lanzamiento, "Diablo, que Chimba", formarán parte del espectáculo.

"Estoy emocionado de regresar a los estadios de Estados Unidos este otoño. Me tomé un año libre de giras para perfeccionar lo que considero el mejor álbum de mi carrera, 'Don Juan'. No puedo esperar para interpretar las nuevas canciones del álbum por primera vez junto con mis grandes éxitos en lo que será mi producción de conciertos más ambiciosa hasta ahora. He esperado brindarles a mis fans una experiencia musical y de conciertos como ninguna otra, y espero que la gira 'Don Juan U.S.' sea una experiencia emocionante que nunca olvidarán", expresó entusiasmado Maluma.

Los seguidores del artista y amantes de la música latina están ansiosos por presenciar esta gira llena de energía y talento. Maluma ha preparado un espectáculo cautivador que promete ser una experiencia única y memorable para todos los asistentes. La etapa estadounidense de la gira "Don Juan" representa una oportunidad para disfrutar de la música y el carisma de este destacado artista en un ambiente vibrante y lleno de emoción.

La venta de entradas para este evento tan esperado estará disponible el viernes 26 de mayo de 2023 a las 10 a.m. en Ticketmaster.com, y se espera que los boletos se agoten rápidamente.