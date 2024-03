Karol G hace historia como la primera latina nombrada “Mujer del Año” en la gala Billboard

INGLEWOOD, California - Karol G hizo historia el miércoles por la noche en la ceremonia de entrega de los premios Billboard Women in Music.

"Esta es la primera vez, en la historia, que una latina es nombrada mujer del año", comenzó Karol G su discurso de aceptación tras una ardiente interpretación de su éxito de reggaetón, "Amargura". Y así, en honor a esa increíble hazaña, pronunció el resto de su discurso en español.

La superestrella mundial recibió el premio en el YouTube Theater de Inglewood, California, tras una animada presentación de su compañera de reparto en "Griselda", Sofía Vergara.

Por supuesto, Karol G está acostumbrada a hacer historia a estas alturas.

El mes pasado, se convirtió en la primera mujer en ganar en la categoría de mejor música urbana en los Grammy, un momento que puede reflejar el cambio de percepción del reggaetón y el hip-hop latino como "música exclusivamente de hombres".

El año pasado, su álbum "Mañana Será Bonito", uno de los elegidos por The Associated Press como mejor del año, se convirtió en el primer álbum en español de una artista femenina en alcanzar el número 1 en la lista Billboard 200. (No sólo eso, sino que "Mañana Será Bonito" se convirtió en el primer álbum en español de una artista femenina en alcanzar el número 1 en la lista Billboard 200.) (No sólo eso, sino que "Mañana Será Bonito" es el primer álbum latino -de una latina- que alcanza el nº 1 en la lista de álbumes desde que el póstumo "Dreaming of You", de Selena Quintanilla, lo consiguiera en 1995 tras su asesinato).

Cuando Karol G se embarcó en una gira de estadios en apoyo del lanzamiento, se convirtió en la primera latina en encabezar muchos de los locales en los que actuaba. Calificar de meteórico el ascenso de Karol G no sería una hipérbole.

Entre la multitud que se agolpaba sobre el escenario del YouTube Theater, los fans blandían varas luminosas, mercancía oficial del grupo de chicas de K-pop NewJeans, que asistió, interpretó un popurrí animado de sus éxitos virales "Super Shy" y "ETA", y recibió el título de grupo del año.

Más tarde, el público coreó "Bichota", un apodo cariñoso para Karol G, derivado del argot puertorriqueño "bichote", que se refiere a un traficante de drogas, pero transformado en un término de empoderamiento con la "a" femenina. Puede que confundiera temporalmente a la presentadora Tracee Ellis Ross, que por lo demás guió magistralmente al público durante toda la velada, pero sin duda puso de relieve un tema importante de la noche: celebrar a las mujeres en el mundo de la música es celebrar a las mujeres en todo el mundo.

Se concedió un nuevo premio a intérpretes que son "fuerzas globales" a mujeres de todo el mundo por sus contribuciones a sus países de origen, entre ellas Annalisa, de Italia, Sarah Geronimo, de Filipinas, y Luísa Sonza, de Brasil, que actuó con Demi Lovato en "Penhasco2", su poderosa balada portuguesa.

El segundo premio anual al productor del año recayó en PinkPantheress, conocida por sus ritmos jungle y UK garage entretejidos en canciones que evitan una clasificación fácil.

"Como mujer de color en la música electrónica -específicamente en el 2-step, drum and bass, ha costado mucho que el género sea reconocido a mayor escala-, mucha gente no esperaba que yo tuviera el aspecto que tenía, haciendo la música que hacía", dijo en su discurso. "Incluso ahora, la gente no quiere tomarse en serio mi música. Pero estoy feliz de tener la oportunidad de ser reconocida en un campo específico por el Premio Billboard a la Mujer en la Música".

En la ceremonia actuaron Maren Morris, Young Miko, Tems y Victoria Monét, todas ellas galardonadas. Charli XCX estrenó una nueva canción titulada "So I", sobre "una persona que ya no está con nosotros", como explicó en su introducción.

Monét encabezó la noche, con una descarada interpretación de su gran éxito "On My Mama". Inmediatamente después, su madre le entregó el premio a la estrella emergente. "No me dijo que iba a venir", exclamó Monét. exclamó Monét, abrazada a Mama Monét, mientras intentaba leer de un teleprompter. En su discurso de aceptación, Monét destacó a "las mujeres que hacen los trabajos más ingratos", además de a las que están "entre bastidores y delante del telón".

A lo largo de dos horas y media, Ice Spice y Kylie Minogue fueron otras de las artistas musicales reconocidas en el evento, que celebró los logros de las principales intérpretes y ejecutivas de la industria musical.

Entre las presentadoras se encontraban Katy Perry, Coco Jones, Andra Day, Saweetie, Ellie Goulding, GloRilla, Bebe Rexha y Lainey Wilson.

Michelle Jubelirer, presidenta y consejera delegada de Capitol Music Group, fue galardonada con el premio a la ejecutiva del año. Dimitió el mes pasado, tras la reorganización en curso de Universal Music Group, matriz de Capitol. En cierto modo, fue un recordatorio eficaz de que las mujeres de esta industria no tienen garantizado un puesto en la mesa, pero luchar por esos puestos es crucial para progresar.