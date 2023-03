Fin de semana lleno de aventuras en la Bahía de Tampa

Este fin de semana podrás disfrutar en familia de varios eventos alrededor de toda la Bahía de Tampa.

Rauw Alejandro Saturno World Tour 2023 – Amalie Arena Tampa FL

El famoso cantante puertorriqueño llegará a la ciudad de Tampa con su primera gira musical mundial llamado Saturno.

Hora – 8 p.m.

Florida Strawberry Festival 2023 - Plant City

Florida Strawberry Festival® despliega la alfombra roja para dar la bienvenida a los visitantes de todo el Estado del Sol y el mundo. Los invitados vienen de cerca y de lejos para disfrutar de exhibiciones de agricultura, comercio, industria, ganadería, bellas artes, horticultura y artesanía.

Fechas – 2 al 12 de marzo de 2023

Downtown Tampa Walking Tour – Tampa

Conozca la apasionante historia de Tampa mientras pasea por el Ayuntamiento, la Iglesia del Sagrado Corazón, el Floridan Palace Hotel e incluso el bar más antiguo de Tampa, The Hub, en esta caminata guiada.

Horas – 10 a.m. a 11:30 a.m.

Dirección – 241 E. Madison St. Tampa FL 33602

Escape Artist: The Final Seance Escape Room

Disfruta en grupo de este reto para escapar mientras recibes diferentes pistas que te llevarán a lograr la meta utilizando tu inteligencia, trabajo en equipo e intuición.

Fechas – 9 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023

Horas- 4 p.m. a 9:30 p.m.

Dirección – 300 E. Madison St. Tampa FL 33602

EL ARTE DE LOS POBRES: UNA (CORTA) HISTORIA VISUAL DE LA POBREZA EN LOS ESTADOS UNIDOS – USF Contemporary Art Museum

Poor People's Art: A (Short) Visual History of Poverty in the United States presenta una historia social de la experiencia de las comunidades subrepresentadas y desatendidas en los EE. UU. desde 1968. Individual y colectivamente, los artistas incluidos en Poor People's Art cuentan una historia de intersección injusticias de raza, clase, estatus migratorio, sistemas de salud, inseguridad alimentaria y cuestiones de género.

Fechas – 13 de enero de 2023 al 4 de marzo de 2023

The Shape of Dreams – The Dali Museum

The Shape of Dreams explora 500 años de pinturas inspiradas en sueños desde el siglo XVI hasta el siglo XX, demostrando cómo los artistas a lo largo del tiempo han representado un fenómeno profundo pero común de la experiencia humana: el sueño. La exposición examinará cómo los artistas occidentales han representado sueños para públicos muy diferentes a lo largo del tiempo, explorando la continuidad y las desconexiones entre el pasado y el presente.

Fechas – 25 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023

Dino Rescue – Clearwater Marine Aquarium

Dino Rescue acercará a los visitantes del Clearwater Marine Aquarium a dinosaurios de tamaño real, algunos de hasta 35 pies y 65 pies de largo. Mientras los invitados caminan por CMA, se encontrarán con los dinosaurios, que se mueven y rugen, mientras se rehabilitan de varias dolencias que enfrentan los animales de hoy, como la pérdida de hábitat y el enredo.

Fechas – 17 de octubre de 2022 al 14 de abril de 2023

Horas – 10 a.m. a 6 p.m.

