Se incendia la mansión de la actriz y modelo Cara Delevingne en Los Ángeles

Un incendio ardió durante más de dos horas el viernes por la mañana en la casa de la modelo y actriz Cara Delevingne en Studio City, en Los Ángeles.

El incendio cerca de Fryman Canyon Park se informó alrededor de las 4:00 a.m., cuando se llamó a los bomberos a la cuadra 3000 de North Oakdell Lane al este de Fryman Road. Las llamas y el humo que se elevaban desde la casa de dos pisos podían verse desde las autopistas cercanas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Un bombero fue hospitalizado en buenas condiciones. Un residente sufrió una leve inhalación de humo.

El incendio comenzó en la parte trasera de la mansión de 6,650 pies cuadrados construida en 1971 y se extendió al ático, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés). Una habitación fue consumida por las llamas antes de que el fuego se extendiera al ático y provocara el colapso del techo, dijo el LAFD.

Los detalles sobre las causas del incendio no estuvieron disponibles de inmediato. El incendio fue sofocado poco después de las 6:30 a.m.

TMZ informó por primera vez que la casa es el hogar de la actriz y modelo, quien apareció en "American Horror Story", "Only Murders in the Building", "Suicide Squad" y otras producciones. La residencia de cuatro dormitorios y seis baños apareció en un video de Architectural Digest de junio de 2021 con Delevingne.

TMZ informó que ella no estaba en casa en ese momento.

Más tarde, Delevingne agradeció a los bomberos en una publicación de Instagram.

"Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los bomberos y a las personas que se presentaron para ayudar", indicó la famosa.

NBC News se puso en contacto con representantes de Delevingne para solicitar comentarios.