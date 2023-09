“Estoy rodeada de ratas”: Shakira rompe el silencio sobre su ruptura con Piqué

Por primera vez desde que terminó su relación con Gerard Piqué, Shakira rompió el silencio y habló sobre el duro proceso de separación y sobre cómo ha sido su vida luego de dejar Barcelona.

En una entrevista con la revista Billboard, de la cual es la portada de su última edición, Shakira reconoció que ha pasado por momentos muy difíciles y que actualmente está en modo de supervivencia.

“Me siento como un gato con más de nueve vidas (...) “He pasado por varias etapas: negación, ira, dolor, frustración, ira nuevamente, dolor nuevamente", aseguró Shakira. "Ahora estoy en una etapa de supervivencia. Simplemente saco la cabeza del agua. Y es una etapa de reflexión. Y una etapa de trabajo muy duro y cuando tengo tiempo con mis hijos, realmente la paso con ellos”.

La cantante colombiana, ganadora de 3 premios Grammy y 12 Grammy Latinos, admitió que los años en los que vivió en Barcelona su prioridad fueron Piqué y sus hijos... y por último ella y su música. Ahora reconoce que a pesar del doloroso proceso de su separación, aprendió a reconocer su fortaleza.

"Pensé que era mucho más débil. Solía desmoronarme ante los problemas más estúpidos. Creaba un drama porque me rompía un diente o ese tipo de cosas. Pero madurar, pasar por cosas realmente difíciles, te da una sensación de perspectiva y empatía", enfatizó.

Y agregó: "Antes, cuando no tenía problemas reales, era una auténtica reina del drama. Recuerdo una vez que Gerard me compró un anillo de diamantes porque me rompí un diente en "La Voz" y estaba llorando mucho. Estaba inconsolable. Yo también estaba embarazada, así que estaba muy hormonal".

Sobre su vida en Miami, aseguró que sus hijos Sascha y Milan se han visto beneficiados porque en Barcelona llevaban el peso de "ser los hijos" de Piqué y la situación con los paparazzis era insostenible. "Aquí son niños normales que disfrutan de la normalidad, que es lo que debería ser la escuela: un refugio seguro donde pueden ser ellos mismos. Y como son sociables y bastante abiertos, les resultó fácil adaptarse".

Y agregó que a pesar de que todo ha sido "un drama", tiene tiempo de estar con sus hijos, con quienes tiene una vida muy activa en Miami: ambos son fanáticos del Miami Heat y van a todos los juegos de béisbol y hockey que puedan.

La artista reveló que en el video “Copa Vacía” las ratas sí tenían un significado no solo en el clip musical sino representaban una parte de su vida.

"En el vídeo hay ratas reales a mi alrededor. Porque créanme, todavía estoy rodeado de ratas. Pero cada vez menos. Eso ha sido una gran parte de lo que he estado haciendo el año pasado: limpiar la casa, exterminar las ratas.

Para leer la entrevista completa, haz clic aquí.