Prometido de Becky G se disculpa tras rumores de engaño: hará lo necesario “para recuperar la confianza y el amor”

Sebastian Lletget se disculpa públicamente con su prometida Becky G.

Después de que surgieron rumores en línea acusando a la estrella de fútbol, de 30 años, de serle infiel al cantante de "Lovin' So Hard", de 26, Lletget compartió una declaración, señalando que había una "realidad que he ocultado a todos los que me rodean".

"Durante las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un error de juicio de 10 minutos resultó en un complot de extorsión", decía en parte la declaración compartida en su Instagram el 27 de marzo. "Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentado o poner en entredicho el riesgo".

Al señalar que ha sido la "alarma más fuerte de mi vida", el mediocampista del FC Dallas también dijo que decidió "comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanar profundamente".

Lletget luego envió una nota directamente a la cantante de "Mamiii".

“Para Becky, has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional”, continuó. "En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor".

El mensaje de expiación de Lletget llega poco más de tres meses después de que la pareja, que ha estado saliendo desde principios de 2016, anunciara su compromiso. A principios de este año, Becky también habló sobre su viaje antes de su boda.

"Cuando nos juntamos, éramos muy jóvenes y hemos crecido mucho como individuos", le dijo en exclusiva a E! Novedades en febrero. "Realmente solo hemos sacado lo mejor de cada uno, incluso si a veces ha sido un gran desafío. Creo que eso es lo que esperas de una pareja, alguien que puede ser un reflejo de todos tus mejores atributos, pero también de las cosas que te gustan y necesitas trabajar sobre ti mismo".

La cantante continuó: "Sentirse seguro en eso y no sentir vergüenza en eso, que puedes salir al mundo y ser tu verdadero y auténtico ser. Lo que esto representa para mí es que: tú me eliges, yo te elijo, nosotros elegimos nosotros. No se trata de mí, se trata de nosotros. Y eso es realmente hermoso cuando estás feliz cuando alguien te hace feliz. Poder compartir eso es una de las cosas más hermosas que se pueden experimentar".

Becky G aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre la declaración de su prometido.