Pitbull anuncia una residencia de ocho conciertos en Las Vegas

MIAMI - El cantante cubanoestadounidense Pitbull regresa a Las Vegas a partir del próximo 8 de noviembre con una serie de ocho conciertos titulada "Pitbull: Vegas After Dark The Residency", en los que hará un repaso a sus mayores éxitos tras realizar una reciente gira por Estados Unidos.

"Es un honor para nosotros que el mismísimo Mr. 305 traiga su estilo miamense al BleauLive Theater en el Fontainebleau Las Vegas para esta icónica presentación limitada", dijo este viernes en un comunicado Fedor Banuchi, vicepresidente de entretenimiento del hotel.

La gira "Party After Dark Tour" de Armando Christian Pérez, nombre de pila de Pitbull, comenzó en agosto pasado en Bristow, Virginia. Tras 26 conciertos, regresa a Las Vegas con un espectáculo fresco y lleno de "energía elegante y sofisticada" en el que ofrecerá éxitos emblemáticos como "Give Me Everything", "Timber", "Time of Our Lives", "International Love" y "Fireball".

"Pitbull: Vegas After Dark The Residency" promete "efectos visuales de última generación, pirotecnia y la electrizante presencia escénica de Pitbull, envuelta en un ambiente que combina el encanto y la elegancia del clásico Las Vegas con su estilo moderno", destaca en el comunicado la empresa de entretenimiento Live Nation.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

El cantante y empresario de 43 años estará acompañado de su banda, The Agents, y un grupo de bailarines, The Most Bad Ones.

Pitbull es un artista frecuente en Las Vegas y abrió en 2016 la escuela charter SLAM! en Nevada. Esto, como muestra de su compromiso con la educación, que comenzó con la primera escuela SLAM! en Miami.

Ahora estas escuelas atienden a casi 10,000 estudiantes en varios estados y fueron reconocidas como un Sistema de Distinción por Cognia en 2022 por su excelencia en la educación.

El rapero, de origen cubano, anunció en 2015 en Miami la expansión de SLAM! (Sports Leadership and Managment Academy), un colegio público de esa ciudad que ofrece oportunidades y liderazgo a los estudiantes.

Los seguidores del artista podrán adquirir los boletos en preventa a partir del próximo lunes, y los clientes de Live Nation, Ticketmaster y Fontainebleau Las Vegas tendrán acceso exclusivo a la preventa desde el 24 de septiembre.

Las entradas de los conciertos estarán a la venta a partir del 25 de septiembre.

Las fechas para los conciertos de la serie "Pitbull: Vegas After Dark The Residency" están pautadas para el 8 y 9 de noviembre, el 24 y 25 de enero de 2025 y el 7, 8, 14 y 15 de marzo de 2025.