Pepe Aguilar cantará en los Premios Billboard de la Música Latina y será honrado con un reconocimiento especial

Pepe Aguilar, una figura monumental en la música latina, será honrado con el prestigioso premio Billboard Salón de la Fama y cantará en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina 2024. El evento se transmitirá el 20 de octubre de 2024 a las 9pm/8c por Telemundo, y será transmitido simultáneamente en la aplicación de Telemundo, el servicio de streaming Peacock, y a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.

"Recibir el premio Billboard Salón de la Fama es un honor increíble y me recuerda la importancia de evolucionar continuamente como artista. Después de 35 años en esta industria, me siento tan apasionado y motivado como el primer día. Es emocionante ver cómo la música mexicana está creciendo y evolucionando, y estoy orgulloso de ser parte de ese movimiento. Lo que es aún más especial es poder conectarme con una nueva generación de fans mientras me mantengo fiel a mis raíces. Me he reinventado una y otra vez, y a medida que la música continúa evolucionando, estoy listo para seguir empujando los límites y creando algo nuevo", dijo Aguilar.

Aguilar también participará en el exclusivo “Icon Q&A” en la Semana de la Música Latina de Billboard el lunes 14 de octubre. El reconocido artista hablará sobre su carrera de casi cuatro décadas, el rico legado y las tradiciones musicales de su familia, su rol como ejecutivo al frente de su propio sello discográfico, y sus proyectos musicales actuales. Los boletos ya están disponibles en BillboardLatinMusicWeek.com.

Pepe Aguilar ha cautivado a audiencias en todo el mundo al fusionar magistralmente los sonidos tradicionales mexicanos con elementos contemporáneos. Con más de 15 millones de discos vendidos, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el honor de ser el primer artista mexicano destacado en el Museo Grammy, su impacto en la industria musical es innegable.

Su gira "Jaripeo Hasta Los Huesos 2024," una espectacular fusión de rodeo mexicano, música y actuaciones estilo Cirque du Soleil, ha tenido un éxito rotundo a través de los Estados Unidos. Junto a sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar, su poderoso legado familiar brilla en el escenario de este país. La gira ahora se está expandiendo a nivel mundial, con un espectáculo muy esperado en Bogotá, Colombia, que marca su primera parada en América del Sur.

Este año ha sido trascendental para Pepe Aguilar, no solo con el lanzamiento de su álbum aclamado por la crítica Que llueva tequila, sino también con su innovador debut en la televisión nacional angloparlante. En 2024, actuó dos veces en el escenario exterior de Jimmy Kimmel y tuvo una entrevista y una actuación inolvidables en The Kelly Clarkson Show, consolidando su presencia en un público más amplio. El álbum, elogiado por Billboard como "un trabajo definitivo que une la tradición y la modernidad", continúa demostrando su incesante innovación y compromiso con la evolución de la música mexicana.

El Premio Billboard Salón de la Fama es un reconocimiento a una carrera artística que va más allá de la interpretación musical, tomando en cuenta la increíble influencia como artista a nivel global en múltiples campos. Este prestigioso premio ha sido otorgado a destacados artistas como José José, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís, Mongo Santamaría, El Gran Combo de Puerto Rico, Banda El Recodo, Joan Sebastian, Marc Anthony, Franco de Vita y Alejandro Fernández.

Los premios son la culminación de la Semana de la Música Latina de Billboard (Billboard Latin Music Week), que regresa a Miami del 14 al 18 de octubre de 2024, celebrando la música, la cultura y el entretenimiento latino durante toda la semana con presentaciones exclusivas, conversaciones únicas, talleres, presentaciones, eventos y experiencias exclusivas para fans. Para más información sobre la Semana de la Música Latina de Billboard y para inscribirse, visite billboardlatinmusicweek.com.