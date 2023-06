Muere Alan Arkin, reconocido actor que ganó el Oscar por “Little Miss Sunshine”

LOS ÁNGELES, California - Alan Arkin, actor estadounidense que demostró su versatilidad en la comedia y el drama al recibir cuatro nominaciones a los Premios de la Academia y ganó un Oscar en 2007 por “Little Miss Sunshine”, falleció a los 89 años, dijo este viernes su familia.

Sus hijos Adam, Matthew y Anthony confirmaron la muerte de su padre a través del publicista del actor.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre”, dijeron en un comunicado.

Miembro de la famosa compañía de comedia Second City de Chicago, Arkin tuvo un éxito inmediato en las películas con la parodia de la Guerra Fría "The Russians Are Coming, The Russians Are Coming", y alcanzó su punto máximo tarde en la vida con su victoria como mejor actor de reparto por el éxito sorpresa de 2006 “Little Miss Sunshine".

Más de 40 años separaron a Arkin de su primera nominación al Oscar, por "The Russians Are Coming", de su nominación por interpretar a un intrigante productor de Hollywood en la ganadora del Oscar "Argo".

Recientemente protagonizó junto a Michael Douglas la serie de comedia de Netflix "The Kominsky Method", un papel que le valió dos nominaciones al Emmy.

