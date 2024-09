James Earl Jones, actor galardonado y voz de “Darth Vader”, muere a los 93 años

Lo que debes saber James Earl Jones, el actor galardonado que le dio su distintiva voz al icónico personaje de "Darth Vader" en "Star Wars", al igual que a "Mufasa" en la interpretación estadounidense de "The Lion King", murió a los 93 años.

Su agente, Barry McPherson, le dijo a NBC News que Jones murió el lunes en su hogar en Valle del Hudson en el Estado de Nueva York. Se desconoce la causa de su muerte.

Jones fue uno de los pocos actores que alcanzó el estatus EGOT, que se refiere a quienes han ganado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

James Earl Jones, el actor galardonado que le dio su distintiva voz al icónico personaje de "Darth Vader" en "Star Wars", al igual que a "Mufasa" en la interpretación estadounidense de "The Lion King", murió a los 93 años.

Su agente, Barry McPherson, le dijo a NBC News que Jones murió el lunes en su hogar en Valle del Hudson en el Estado de Nueva York. Se desconoce la causa de su muerte.

Jones fue uno de los pocos actores que alcanzó el estatus EGOT, que se refiere a quienes han ganado los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

La lista de reconocimientos de Jones incluye dos premios Emmy, un Golden Globe, dos Tony, un Grammy, la Medalla Nacional de las Artes y los Honores del Centro Kennedy, informó The Associated Press en 2022. Además, recibió un Oscar honorífico.

Además de sus famosos créditos cinematográficos y cinematográficos, Jones tuvo casi 20 papeles actorales en Broadway, según Playbill.

Durante su carrera, fue honrado con dos premios Tony y un Tony especial por su trayectoria. Jones ganó en 1969 por su trabajo actoral en "The Great White Hope" y en 1987 por su papel en la obra "Fences". Su premio a la trayectoria llegó en 2017.

También estuvo nominado por “On Golden Pond” (2005) y “Gore Vidal’s The Best Man” (2012). Sus papeles más recientes en Broadway incluyen “Driving Miss Daisy”, “The Iceman Cometh” y “You Can’t Take It With You”.

Broadway ayudó a que Jones alcanzara el verdadero estrellato en 1970 con “The Great White Hope”. La obra de Broadway de Howard Sackler, ganadora del premio Pulitzer, describió las luchas de Jack Johnson, el primer campeón negro de boxeo de peso pesado, en medio del racismo de los Estados Unidos de principios del siglo XX. En 1972, Jones repitió su papel en la versión cinematográfica y fue nominado al Premio de la Academia como mejor actor.

Jones protagonizó Broadway por última vez en 2015 en "The Gin Game" junto a Cicely Tyson en el Teatro John Golden.

Su trayectoria teatral fue tan destacada y larga, que hace dos años, el restaurado Teatro Cort de Broadway en la Ciudad de Nueva York, pasó a llevar su nombre.

También era un actor de doblaje muy solicitado. Sus papeles más queridos en este campo son sin duda del villano Darth Vader en "Star Wars" o "La Guerra de las Galaxias", así como el rey Mufasa en "The Lion King" o

"El Rey León" de Disney. Ganó un Grammy en 1977 por su interpretación en el audiolibro “Great American Documents”.

Algunas de sus otras películas incluyen “Dr. Strangelove”, “The Greatest” (con Muhammad Ali), “Conan the Barbarian”, “The Hunt for Red October”, “Patriot Games” y “Clear and Present Danger”. También interpretó uno de los papeles principales en la comedia romántica de 1974, "Claudine", donde Jones tuvo una historia de amor en pantalla con Diahann Carroll.