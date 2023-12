Daddy Yankee: “Jesús vive en mí, y yo viviré para él”, un adiós con emotivo mensaje de conversión

PUERTO RICO - El cantante de reguetón, Daddy Yankee, cerró la noche del domingo su último concierto de retiro en el Coliseo José Miguel Agrelot, con un emotivo mensaje de su conversión y nuevo propósito de vida.

"No es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba ser bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Les tengo que confesar que esas vías terminaron, y alguien pudo llenar ese vacío", comenzó diciendo en su mensaje de despedida El Big Boss.

"Me di cuenta de algo que dice la Biblia: "De qué le vale al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma". Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí, y que yo viviré para él. La Biblia dice que todo aquel que lo reconozca aquí en público en la tierra, también lo reconocerá delante de mi padre....Se acabó una historia, y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo", añadió.

El artista indicó- además- que utilizará sus recursos como la música y las redes sociales para evangelizar.

Daddy Yankee ofreció este jueves en su tierra, Puerto Rico, el primero de cinco presentaciones con los que culminará su carrera de más de 30 años demostrando que aún es "El jefe del reguetón".

"Espero que se les grabe algo bien importante. No sigan a ningún hombre, yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo que él es camino, la verdad y la vida", agregó.

"La Meta" -nombre de su concierto- puso fin a una carrera de más de 30 años como el "Rey del Reguetón" y que influyó en muchos artistas.

Fue un pionero y aún le queda "gasolina", pero ha decidido retirarse. Daddy Yankee se despide este fin de semana con una serie de conciertos en Puerto Rico.

Raymond Ayala, nombre de pila de Daddy Yankee, de 46 años, arrancó su carrera musical a principios de la década de 1990 en el disco 'Playero 34', del productor musical DJ Playero, y donde por primera vez el intérprete mencionó la palabra reguetón o reggaeton.

Debido al talento que DJ Playero vio en el joven promesa, decidió ubicarlo en sus siguientes producciones, que le catapultaron en Puerto Rico, aunque su estrellato a nivel internacional lo logró en el año 2004 con el tema 'Gasolina'.

Para cerrar su exitosa carrera, Daddy Yankee lanzó en marzo de 2022 su último álbum, 'Legendaddy', que superó los 600 millones de reproducciones en menos de un mes y contó con colaboraciones de artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Pitbull, Natti Natasha y Becky G.

