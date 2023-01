Cuánto cuestan las casas de películas y series icónicas de Hollywood

Carrie Bradshaw tenía un apartamento maravilloso en "Sex and the City". Pero no podemos dejar de preguntarnos… ¿cómo es posible que una mujer soltera con el salario de una escritora pueda permitirse un apartamento de una habitación y un baño en el Upper East Side de Manhattan?

Bueno, es posible que no obtengamos esa respuesta hoy, pero ahora tenemos una predicción de cuánto costaría su casa, junto con las casas ficticias de varios otros lugares memorables de televisión y cine, en el candente mercado inmobiliario actual. Para la morada de Bradshaw, es un estimado de $700,000.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

¿Y sabes qué?, ¡eso no suena demasiado loco!

La Jolla Realtors, una firma de bienes raíces con sede en California, acaba de publicar una lista de varias casas y apartamentos ficticios de películas y televisión, que ofrece sugerencias de cuánto podrían costar en el mercado actual.

"Si bien muchas de las casas en nuestra investigación son ficticias, estos datos dan una indicación de cuánto costarían en la vida real en la misma área", dijo un portavoz de La Jolla en un correo electrónico. "Si está buscando vivir como Mónica (en) "Friends", o incluso está buscando comprar una casa de campo cerca de Londres como "The Holiday", ahora tiene una indicación de cuánto dinero puede necesitar para comprar estas casas ."

Junto con el apartamento "SATC" original de Carrie (ni siquiera consideremos el costo del que compró con Big después de que se mudaron juntos), La Jolla sugiere precios para estos programas y películas: