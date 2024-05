¿Quién es la nueva Miss USA? Entérate de quién se trata tras polémica renuncia

ESTADOS UNIDOS - Savannah Gankiewicz de Hawái fue coronada Miss Estados Unidos 2023 el miércoles, más de una semana después de que la anterior campeona renunciara citando su salud mental.

Gankiewicz, una modelo que dirige una organización sin fines de lucro para el empoderamiento femenino, mantendrá el título hasta agosto, el resto del período del concurso, informó el Honolulu Star-Advertiser.

"Estoy listo para generar un impacto positivo con esta organización que aprecio mucho", dijo Gankiewicz, de Maui, durante una ceremonia en el Alohilani Resort Waikiki Beach.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Como primera finalista, Gankiewicz fue anunciada como reemplazo de la ex Miss USA 2023 Noelia Voigt, quien se hizo a un lado el 6 de mayo. En un comunicado, Voigt agradeció a sus fanáticos y escribió: "Nunca comprometas tu bienestar físico y mental".

Voigt, ex Miss Utah, fue coronada en septiembre de 2023.

Miss Teen USA, UmaSofia Srivastava, también renunció a su título pocos días después de la renuncia de Voigt, en un shock para la Organización Miss Universo, que dirige ambos certámenes.

Srivastava, ex Miss New Jersey Teen USA, escribió en un comunicado que sus valores personales ya no se alinean completamente con la dirección de la organización".