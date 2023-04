“Le tengo temor, miedo no, a la muerte”: Enrique Guzmán tras su repentina hospitalización

CIUDAD DE MÉXICO - La inesperada ausencia de Enrique Guzmán de una conferencia de prensa causó este miércoles gran preocupación entre sus seguidores porque se debió a una hospitalización de emergencia por severas molestias en el estómago.

El veterano cantante, que se reuniría con los medios de comunicación para anunciar los detalles del concierto “Los Fundadores del Rock En Español”, previsto para el 7 de mayo, no se presentó a la cita y de inmediato se difundió la información con toda clase de especulaciones.

La conferencia de prensa inició entonces con la participación de miembros de icónicas agrupaciones que son parte del concierto, como los Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo, Los Hooligans, Los Rebeldes del Rock, Baby Batiz, Rockin Devils y otros, cuando de pronto Enrique Guzmán se conectó a través de una videollamada y él mismo aclaró su estado de salud.

El papá de Alejandra Guzmán confirmó que estaba indispuesto y optó por acudir a un centro médico para someterse a una revisión y descartar cualquier anomalía. También aseguró que ya está en perfectas condiciones.

"Estoy llegando del hospital, me acaban de revisar, estoy perfectamente, nos vemos el día 7 a las 5 de la tarde ahí, nos vemos", expresó Guzman, de 80 años.

Pero la conferencia, que fue reproducida en redes sociales, permitió que el veterano rockero y baladista nacido en Venezuela compartiera sus temores sobre la muerte, sobre todo por los conflictos que la herencia que dejan puede generar en la familia.

"Le tengo temor, miedo no, porque finalmente la gente se tiene que morir algún día nomás no empujen", admitió. Juan Gabriel, que era un hombre muy preparado, muy listo y muy organizado, hasta él ha tenido problemas porque no falta un pendejo que detrás de la muerte de uno habrá gente que tiene ganas de quedarse con algo tuyo".