Alicia Keys llega con su gira “Keys To The Summer Tour” a Tampa

La famosa cantante Alicia Keys anunció que lanzará una gira de conciertos de verano en América del Norte, que llegará al AMALIE Arena de Tampa el viernes 6 de junio de 2023 a las 8 p.m.

La gira “KEYS TO THE SUMMER TOUR” sigue a su gira mundial The Alicia + Keys World Tour, con entradas agotadas y aclamada por la crítica, que llevó a Keys por Europa, América del Norte y pronto se dirigirá a América Latina.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

La gira “KEYS TO THE SUMMER TOUR” traerá a la superestrella mundial ganadora del premio GRAMMY de regreso a América del Norte para 23 fechas en estadios, una experiencia de concierto y una lista de canciones completamente nuevas o rediseñadas.

La gira contará con Keys, por primera vez en la historia, en una "redonda" de 360 grados. Además, una configuración de producción que permitirá a los fanáticos experimentar su actuación en vivo de una manera completamente nueva y emocionante.

Keys, conocida por incorporar un diseño de producción innovador y cautivador en sus presentaciones en vivo, trabajó con la directora Diane Martel quien dirigió "If I Ain't Got You" y "Like You'll Never See Me Again", dos de las presentaciones más poderosas de Keys y la diseñadora Chiara Stephenson para diseñar el concepto y la puesta en escena de la “KEYS TO THE SUMMER TOUR”.

De la puesta en escena de la producción "In the round" por primera vez, Keys dice: "¡KEYS TO THE SUMMER TOUR será completamente inolvidable e imperdible! ¡Lo describo como una celebración de la libertad y la autoliberación! Va a ser ¡Colorido, mágico e iluminará tu cuerpo, alma y todos tus sentidos!

Esta es la primera vez que creo una experiencia 360 y nos aseguramos de que no se parezca a nada que hayas visto antes. ¡Estoy tan emocionada de verlos a todos este verano!".

La gira también ofrecerá una variedad de paquetes y experiencias VIP para que los fanáticos lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel. Los paquetes varían y van desde la inclusión de boletos premium hasta la oportunidad de unirse a Keys en una "Sesión de cuidado del alma" exclusiva, íntima e inspiradora antes del espectáculo. Para obtener más información, visita vipnation.com.