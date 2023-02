Actividades para disfrutar en familia este fin de semana en la Bahía de Tampa

Si estás buscando algo interesante para hacer con la familia en el área de la Bahía de Tampa y no te puedes decidir por algo en específico a continuación encontrarás varias opciones para disfrutar con tus seres queridos.

Dino Rescue – Clearwater Marine Aquarium

Dino Rescue acercará a los visitantes del Clearwater Marine Aquarium a dinosaurios de tamaño real, algunos de hasta 35 pies y 65 pies de largo. Mientras los invitados caminan por CMA, se encontrarán con los dinosaurios, que se mueven y rugen, mientras se rehabilitan de varias dolencias que enfrentan los animales de hoy, como la pérdida de hábitat y el enredo.

Fechas – 17 de octubre de 2022 al 14 de abril de 2023

Horas – 10 a.m. a 6 p.m.

Más información aquí.

The Shape of Dreams – The Dali Museum

The Shape of Dreams explora 500 años de pinturas inspiradas en sueños desde el siglo XVI hasta el siglo XX, demostrando cómo los artistas a lo largo del tiempo han representado un fenómeno profundo pero común de la experiencia humana: el sueño. La exposición examinará cómo los artistas occidentales han representado sueños para públicos muy diferentes a lo largo del tiempo, explorando la continuidad y las desconexiones entre el pasado y el presente.

Fechas – 25 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023

Más información aquí.

EL ARTE DE LOS POBRES: UNA (CORTA) HISTORIA VISUAL DE LA POBREZA EN LOS ESTADOS UNIDOS – USF Contemporary Art Museum

Poor People's Art: A (Short) Visual History of Poverty in the United States presenta una historia social de la experiencia de las comunidades subrepresentadas y desatendidas en los EE. UU. desde 1968. Individual y colectivamente, los artistas incluidos en Poor People's Art cuentan una historia de intersección injusticias de raza, clase, estatus migratorio, sistemas de salud, inseguridad alimentaria y cuestiones de género.

Fechas – 13 de enero de 2023 al 4 de marzo de 2023

Más información aquí.

Tina – The Tina Turner Musical – Straz Center for the Performing Arts

Este nuevo musical revela una historia de regreso como ninguna otra: la de una mujer que se atrevió a desafiar los límites del racismo, el sexismo y la discriminación por edad para convertirse en la reina mundial del rock and roll. TINA: el musical de Tina Turner es una celebración de la resiliencia y una inspiración del triunfo sobre la adversidad.

Fechas – 3 de febrero de 2023 al 5 de febrero de 2023

Más información sobre boletos aquí.

Hemlet by William Shakespeare – JAEB Theater

Jobsite regresa a Jaeb para esta tragedia abrasadora de un hombre, atormentado por la muerte de su padre, que nos enfrenta a cada uno de nosotros con el espejo de nuestra propia mortalidad en un mundo lejos de ser perfecto. ¿En quién se puede confiar? ¿A quién se le puede creer? Enviado por el fantasma del padre de Hamlet para vengar su brutal muerte, la misión de Hamlet de exponer la verdad es un peligroso viaje de locura, asesinato y amor perdido.

Fechas – 3 de febrero de 2023 al 5 de febrero de 2023

Más información sobre boletos aquí.

Recorrido a pie por la Central Avenue Oeste

Fred Hearns, curador de la historia negra, dirige este recorrido especial con paradas en el edificio histórico de la Iglesia Metodista Episcopal Africana de St. Paul, el hito histórico de la Escuela/Escuela Nº 2 de la Academia Histórica de Harlem, las tumbas de los africanos esclavizados en el cementerio de Oaklawn, el antiguo sitio de la Iglesia Bautista Beulah, el edificio local n. ° 1402 de la Asociación Internacional de Estibadores (antigua sucursal de Tampa de la oficina de la NAACP), el Centro Comunitario Kid Mason y 813 Short Emery Street, donde Ray Charles hizo su primera grabación. Reúnase a las 10 a. m. el sábado 4 de febrero. Se requieren boletos por adelantado. Esta gira está inspirada en el libro de Rowena Ferrell Brady "Cosas recordadas: un álbum de afroamericanos en Tampa".

Horas – 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

Más información aquí.

Tampa Monster Jam Stadium Championship Series – Raymond James Stadium

Esto es ¡Monster Jam™! La experiencia de deportes de motor más inesperada, improvisada e inolvidable para familias y fanáticos en el mundo regresa hoy a Tampa para un fin de semana cargado de adrenalina en el Estadio Raymond James el sábado 4 y domingo 5 de febrero. Los fanáticos de Tampa estarán al borde de sus asientos mientras los pilotos de clase mundial muestran habilidades locas y carreras sin cuartel en feroces batallas cara a cara por el campeonato de eventos.

Fechas – 4 de febrero de 2023

Horas – 5:30 p.m. a las 10 p.m.

Más información aquí.