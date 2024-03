The Kid Laroi presentará su “The First Time Tour 2024” en el Yuengling Center

El rapero y cantante australiano The Kid LAROI ha anunciado las fechas de su gira norteamericana "The First Time Tour" para el año 2024 y la ciudad de Tampa esta entre los escenarios para su llegada.

La gira de 31 fechas incluirá una noche especial en el Yuengling Center de Tampa, el domingo 9 de junio a las 7:00 p.m. Los artistas glaive y Chase Shakur acompañarán como invitados especiales.

Este anuncio llega justo después del estreno del documental de larga duración de The Kid LAROI, "Kids Are Growing Up", lanzado el jueves 29 de febrero en Prime Video. Dirigido por Michael Ratner, el documental ofrece una mirada íntima a la vida y carrera del joven artista. Los interesados pueden ver el tráiler en la plataforma de streaming.

Los boletos para el concierto en Tampa estarán disponibles a partir del viernes 29 de marzo a las 10:00 a.m. Además, los miembros de Citi que posean la tarjeta oficial de la gira tendrán acceso a una preventa exclusiva desde el martes 26 de marzo a las 10:00 a.m. hasta el jueves 28 de marzo a las 10:00 p.m., a través del programa Citi Entertainment.

Para más detalles sobre la preventa, se invita a los interesados a visitar el sitio web oficial de Citi Entertainment.