Sabrina Carpenter anuncia tour por Norteamérica y hará parada “Espresso” en Tampa

La cantante y compositora Sabrina Carpenter emocionó a sus fanáticos al anunciar su próximo tour por Norteamérica, titulado "The Short n' Sweet Tour", que incluirá una parada “Espresso” en el AMALIE Arena de Tampa.

Además de ofrecer espectáculos muy emocionantes, Carpenter ha colaborado con PLUS1 para lanzar el Sabrina Carpenter Fund, destinado a apoyar el bienestar de personas y animales, incluyendo organizaciones nacionales y locales que trabajan en temas de salud mental, bienestar animal y apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Las entradas estarán disponibles para el público general a partir del viernes 28 de junio a las 10:00 a.m., pero los fans tendrán la oportunidad de acceder a una preventa exclusiva a partir del lunes 24 de junio a las 10:00 a.m. con la Preventa de Cash App, seguida de la Preventa del Equipo Sabrina el martes 25 de junio a las 10:00 a.m.

Además, en una iniciativa con Spotify, se ha creado el "Top Listener Fan Pit" en cada espectáculo, ofreciendo a los fans una experiencia única, así como un playlist oficial de la gira preparada por la propia Carpenter.

El tour llega tras el lanzamiento del nuevo álbum de Carpenter, "Short n' Sweet", que saldrá a la venta el viernes 23 de agosto. El álbum ya está generando expectativa con el lanzamiento de su segundo sencillo, "Please Please Please", que rápidamente escaló a los primeros puestos en las listas de Spotify y Apple Music, y debutó en el número 2 en la Billboard Hot 100.