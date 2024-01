Justin Timberlake anuncia su esperada gira “Forget Tomorrow” en Tampa

En una noche llena de sorpresas en "The Tonight Show" con Jimmy Fallon, Justin Timberlake ha anunciado su regreso a los escenarios con la gira mundial "The Forget Tomorrow World Tour" con una parada en la ciudad de Tampa.

Esta será su primera gira en cinco años y promete ser un evento inolvidable. El evento producido por Live Nation, arrancará con 22 ciudades y tendrá una parada en el AMALIE Arena de Tampa, el viernes 14 de junio a las 7:30 p.m.

Los fanáticos de Timberlake tendrán la oportunidad de escuchar en vivo las canciones de su nuevo álbum, "Everything I Thought It Was", que se lanzará el 15 de marzo a través de RCA Records.

El álbum incluye su último sencillo "Selfish", ya disponible, además de los grandes éxitos que han marcado su carrera. "Selfish", escrito por Timberlake junto a Louis Bell, Cirkut, Theron Thomas y Amy Allen, y producido por Timberlake, Bell y Cirkut, representa el primer lanzamiento de música en solitario del artista desde su álbum de 2018 "Man of the Woods".

Este fin de semana, Timberlake hará una aparición estelar en "Saturday Night Live" como invitado musical, presentando "Selfish" en televisión.

Pero para los interesados en ir al concierto la venta de boletos de Tampa, La preventa para miembros del club de fans comenzará el lunes 29 de enero, y los miembros recibirán un código único para adquirir sus boletos.

Durante la semana, habrá otras preventas, incluyendo ofertas exclusivas para clientes de Verizon y clientes de Citi. La venta general de boletos se abrirá el viernes 2 de febrero a las 10:00 a.m. en la página oficial de Justin Timberlake.

Los fans que busquen una experiencia aún más especial podrán optar por los paquetes VIP que ofrece la gira, que incluyen beneficios como acceso a la exclusiva sección VIP Stage Bar, servicio en el asiento, un regalo VIP especialmente diseñado y entrada anticipada al recinto. Los interesados en estas opciones pueden encontrar más información en vipnation.com.