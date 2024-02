Jennifer Lopez anuncia su “This Is Me… Now Tour” con parada especial en Tampa

La superestrella puertorriqueña Jennifer Lopez ha anunciado su esperada "This is me… Now Tour", que promete encender los escenarios con su espectacular show.

Entre las ciudades seleccionadas para vivir esta experiencia musical se encuentra Tampa, donde el AMALIE Arena se prepara para recibir a la diva del Bronx el 27 de agosto de 2024.

Los fanáticos de J-Lo tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos a partir de las 10 a.m. del 23 de febrero a través de Ticketmaster. Además, se han establecido ventanas de preventa exclusivas para los titulares de tarjetas Citi y clientes de Verizon, desde las 10 a.m. del martes hasta las 10 p.m. del jueves, accesibles en citientertainment.com y Verizon.com.

La gira acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum "This is Me…Now", que estará disponible este viernes 16 de febrero, junto con dos proyectos cinematográficos. "This is Me…Now: A Love Story", un lanzamiento de Prime Video que llega el mismo viernes, es una película basada en la romántica reunión de Lopez con Ben Affleck.

Por otro lado, "The Greatest Love Story Never Told", que se estrenará el 27 de febrero, es un documental detrás de cámaras.