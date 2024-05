Busch Gardens Tampa Bay celebra la cultura mexicana el 5 de mayo

Este fin de semana del Cinco de Mayo, Busch Gardens Tampa Bay se transforma ofreciendo música latina en vivo, deliciosa gastronomía y entretenimiento emocionante.

Los visitantes podrán disfrutar de ritmos tradicionales con actuaciones especiales en el Coke Stage de MerengPower, melodías encantadoras de piano por Michael Alvarez en Springs Taproom, y rendiciones cautivadoras de cello por Rose Mallare en Eagle Canyon.

Además de la música, los visitantes del parque podrán deleitarse con auténticos sabores como Tacos de Camarón con Tequila o Tacos de Cerdo al Mojo, que maridan perfectamente con cervezas de barril como Modelo o Corona.

El sábado, la fiesta se traslada a las calles con música latina y actuaciones acrobáticas emocionantes, mientras que el domingo, los visitantes podrán disfrutar de una banda de mariachis itinerante en la Coke Plaza.

El Festival de Comida y Vino también presenta una selección de actos principales, incluyendo a Boys Like Girls el sábado 4 de mayo a las 7:00 p.m., conocidos por éxitos como "Two Is Better Than One" y "The Great Escape", y a 38 Special el domingo 5 de mayo a las 6:00 p.m., veteranos del rock sureño con temas como "Hold on Loosely" y "Caught Up in You".

Es importante que los visitantes y personas interesadas en estos eventos sepan que todos los conciertos están incluidos con la entrada al parque y se llevan a cabo en el escenario del Festival Field.