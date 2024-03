Burna Boy llega a Tampa con el esperado “I Told Them…Tour”

El galardonado artista global Burna Boy inauguró el año con su tan anticipado “I Told Them…Tour” con un espectáculo electrizante en el BMO Stadium de Los Ángeles que llega al AMALIE Arena de Tampa el lunes 11 de marzo de 2024

Celebrando su reciente éxito el cantante ha logrado posicionar su sencillo "Sittin’ On Top of The World", en colaboración con 21 Savage, en el número uno de la lista de Urban Radio, convirtiéndose este en su segundo tema en alcanzar la cima de dicha lista tras el triunfo de "Last, Last" en 2022.

El “I Told Them…Tour” promete una producción totalmente renovada y diseños de escenario increíbles. Los fanaticos tendrán la oportunidad de disfrutar de las canciones favoritas del más reciente álbum del artista, ‘I Told Them..,’ incluyendo éxitos como “City Boys”, “Big 7”, “Talibans II”, y el aclamado “Sittin’ On Top of The World”, además de clásicos como “Ye” y “Last Last”.

La gira de Burna Boy hará paradas en ciudades clave como Houston, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Berlín, Toronto, Montreal, y está programada para llegar a la AMALIE Arena en Tampa el 11 de marzo. Los fans de la música y seguidores del ícono africano en Florida tienen una cita imperdible.

Para información sobre boletos y otras fechas del concierto visita Ticketmaster.com.