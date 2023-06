Encuesta: 1 de cada 5 residente de Florida ignoraría advertencias de evacuación

MIAMI.- Este 1° de junio comienza la temporada de huracanes en el Atlántico, lo que se traduce en la posibilidad de que los residentes de Florida se enfrenten a tormentas fuertes y tiempo severo con vientos extremos, marejadas e inundaciones. Pero no todos parecen estar conscientes de esos peligros, pues 1 de cada 5 floridanos dice no prepararse para afrontar esta temporada, según un estudio.

The Auto Club Group, AAA, publicó los hallazgos de su encuesta anual sobre la temporada de huracanes y

según el estudio, aproximadamente 1 de cada 5 residentes de Florida (19%) no se prepara con anticipación para la temporada de huracanes o el tiempo severo.

Otro dato preocupante es que 24% dice que ignoraría las advertencias de evacuación en caso de un huracán. De aquellos que evacuarían, más de la mitad (56%) dice que no abandonaría sus hogares a menos que se acercara un huracán de categoría 3 o más fuerte.

El estudio de AAA revela las razones que dicen los floridanos para ignorar las advertencias de evacuación:



• 40% dice que quieren quedarse en caso de que haya daños en su casa o propiedad para poder repararlas.

• 30% asegura que no pueden llevarse a sus mascotas o no tienen una opción segura para ellos.

• 22% cree que la tormenta se desviará de su dirección.

• 18% no sabe a dónde ir.

• 17% miedo a los saqueos tras la tormenta.

• 15% esgrime razones financieras (por ejemplo, no poder pagar un hotel).

Ante este panorama, Mark Jenkins, Gerente de Relaciones Públicas de AAA, hace un llamado para que los ciudadanos tomen medidas. "No vale la pena correr el riesgo de permanecer en el camino de una tormenta potencialmente mortal", dijo Jenkins.

“Tome medidas ahora para desarrollar un plan de evacuación para su familia y mascotas. Si le preocupan los daños a la propiedad, comuníquese con su asesor de seguros. Tener una cobertura adecuada le dará la tranquilidad".

Para saber más sobre cómo prepararse ante el inicio de la temporada de huracanes puede consultar este artículo: ¿Estás preparado para un huracán? Esto es lo que debes saber y tener en tus provisiones.