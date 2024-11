El “Tata” Martino renuncia como técnico del Inter Miami de Messi

FORT LAUDERDALE, Florida — Gerardo “Tata” Martino, el técnico argentino que llevó al Inter Miami a obtener al mejor registro de puntos de una temporada regular en la historia de la MLS, renunció al cargo, informó el martes una persona con conocimiento de la decisión.

Martino, que fue contratado en julio de 2023 a la par del fichaje de Lionel Messi, tomó la decisión por razones personales, dijo la persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato dado que no se ha hecho un anuncio oficial por parte de Miami.

Se pautó una rueda de prensa el viernes con Martino y dirigentes del club.

Miami fue eliminado en la primera ronda de los playoffs de la liga a comienzos de mes.