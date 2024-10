Por huracán Milton: selección de fútbol de Argentina podría quedarse varada en Miami

La selección de Argentina se mudó a Miami esta semana para cumplir en teoría una mejor preparación de cara a su próximo compromiso contra Venezuela por las eliminatorias sudamericanas. La decisión del actual campeón mundial parece ahora desacertada, ante la inminente llegada del huracán Milton a la Florida.

El técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, admitió el martes en rueda de prensa que hay temor en el plantel argentino ante los reportes sobre la intensidad del fenómeno climático. Añadió que no hay certeza de que el equipo pueda volar rumbo a Venezuela el miércoles, como estaba previsto originariamente.

“Estamos preocupados por la situación climática. Ojalá que mañana por la tarde podamos salir”, dijo Scaloni. “Habíamos pedido viajar hoy, pero no pudimos hacerlo. Intentaremos hacerlo mañana, si el tiempo lo permite, no tenemos más información que esa”.

Argentina, líder de la clasificación con 18 puntos, visitará el jueves a Venezuela, que tiene 10 unidades y es sexta, en el estadio Monumental de Maturín, en el estado Monagas.

Por una cuestión de distancias y a fin de evitar el desgaste de tantas horas de vuelo, el cuerpo técnico mudó la preparación de sus jugadores, la mayoría procedente de clubes de Europa, de Buenos Aires al complejo del Inter Miami de esa ciudad estadounidense.

Scaloni dejó entrever que el partido podría postergarse si Argentina no puede salir de Miami el miércoles.

“Va a ser difícil al otro día (jueves) llegar porque no se puede ir directo a Maturín. Tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela”, detalló, en referencia a las sanciones contra el país sudamericano. "Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte con esto. Lo más importante es la salud de la gente y de todos nosotros”.

Tras visitar a Venezuela, la Albiceleste recibirá el próximo martes a Bolivia (8va) en el estadio Monumental de Buenos Aires.