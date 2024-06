Celebración de los Panthers en Florida: Lo que necesitas saber

Nadie olvidará el momento en que Matthew Tkachuk llevó la Stanley Cup a nadar. Sin embargo, el desfile de celebración podría ser aún más memorable. La ciudad de Fort Lauderdale honró a los campeones de los Florida Panthers con un evento a la altura de su logro histórico.

El alcalde Dean Trantalis expresó la importancia del evento: "¡Es algo importante! No puedes experimentar el éxito de los Panthers y la Stanley Cup tan a menudo. Es realmente emocionante que los Panthers hayan ganado, es emocionante para toda la comunidad. El impacto económico es incalculable, todas las habitaciones de hotel ya están reservadas, sé que los restaurantes estarán llenos, sé que la gente vendrá de todo el estado porque son los Florida Panthers y todo está sucediendo aquí en este magnífico destino que llamamos playa de Fort Lauderdale."

¿Cuándo es el desfile y la celebración?

El desfile se inició a las 11 am. Se llevó a cabo a lo largo de la carretera estatal A1A, comenzando en Riomar Street y terminando justo al norte del Fort Lauderdale Beach Park (frente al Hotel Maren) en Southeast 5th Street.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

El desfile duró aproximadamente dos horas, seguido de una concentración de alrededor de una hora.

Preparativos y seguridad

La ciudad, acostumbrada a organizar grandes eventos como el Show Aéreo y Marítimo y el Festival Tortuga en la playa cada año, se preparó para manejar la afluencia de fanáticos. Los jefes de policía y bomberos hicieron un llamado a la prudencia.

El jefe de policía de Fort Lauderdale, Bill Schultz, aconsejó: "El robo y el hurto pueden ocurrir en áreas concurridas. Sugerimos que dejen sus relojes Rolex y todas sus joyas caras en casa. Solo vengan con lo que necesiten ese día, lo esencial. Siempre mantengan sus teléfonos móviles en un bolso cerrado o en su bolsillo delantero."

Por su parte, el jefe del rescate de bomberos, Steve Gollan, recomendó a los asistentes estar atentos a los síntomas de agotamiento por calor: "Si están experimentando agotamiento por calor, tendrán sudoración profusa, dolor de cabeza, debilidad, calambres y fatiga. Si están experimentando alguno de esos síntomas, por favor acudan a una de nuestras estaciones de EMS."

Logística y Acceso

La carretera A1A en dirección norte estuvo cerrada.

Seabreeze Boulevard operó solo con un carril en dirección sur y un carril en dirección norte durante el desfile. Se espera que este cierre afecte las vías de acceso.

"Por favor, si van a venir ese día o si viven en la isla barrera o tienen negocios aquí, deben esperar grandes retrasos de tráfico en la isla a partir de varias horas antes del evento, tan temprano como a las 7 u 8 a.m.", dijo Schultz.

¿Cómo puedo llegar allí?

Las autoridades recomendaron encarecidamente utilizar modos de transporte alternativos, con el alcalde enfatizando que, aunque hay espacio para unos cientos de miles de personas, no hay suficiente espacio para que todos traigan un coche.

Otras opciones de transporte incluyen:

Taxi acuático

Las autoridades destacaron que el taxi acuático, que sale del Centro de Convenciones del Condado de Broward y del distrito comercial de Las Olas en el centro, es una excelente alternativa a conducir hasta la playa. Compre boletos con anticipación.

Shuttle de parqueo y viaje

Un shuttle gratuito saldrá del estacionamiento del Centro de Convenciones de Broward hacia el área de la playa de Fort Lauderdale a partir de las 7 a.m., dijo Schultz. El servicio finalizará aproximadamente a las 10 a.m. Habrá servicio de retorno.

Otras opciones

También se puede llegar al área en bicicleta, en servicios de transporte compartido (rideshare) o en tren.

Voy en auto. ¿Dónde puedo estacionar?

Si decides conducir, planifica con anticipación, ya que habrá muy pocos lugares de estacionamiento disponibles.

Entre las opciones se incluyen el garaje de Las Olas, el área del Parque Estatal Hugh Taylor Birch y el Museo y Jardines Bonnet House. Las autoridades advirtieron que se espera que estos lugares se llenen a su capacidad temprano en el día.

"Habrá varias opciones de estacionamiento y caminata desde el centro," dijo Schultz. "Recomendamos encarecidamente que consideren estacionarse en el centro y caminar por el bulevar de Las Olas hasta la playa."

Para obtener información más detallada sobre el estacionamiento disponible, visita aquí.

La expectativa de los jugadores

Matthew Tkachuk, estrella de los Florida Panthers, expresó su entusiasmo: "Va a ser muy especial justo en la playa, no muy lejos de donde está mi casa. Es un área en la que he pasado el tiempo desde que estoy aquí, así que ver la transformación de cómo se verá para el desfile, tener a los chicos allí y ver a todos los fanáticos. He estado esperando este día toda mi vida, así que no puedo esperar".

Fort Lauderdale se prepara para recibir a los campeones en un evento que promete ser histórico, celebrando no solo la victoria de los Panthers, sino también el espíritu de comunidad y orgullo de toda la ciudad.