Cómo ver la Serie de Verano de la Premier League en EEUU

La Premier League inglesa llega a Estados Unidos.

Apenas unos días después de que el Arsenal se enfrentara al All-Stars de la MLS en su cita anual, con victoria de los primeros por un contundente 5-0, un nuevo grupo de equipos llega a América para disputar un minitorneo, a medida que el panorama futbolístico del país sigue creciendo.

Se trata de la edición inaugural de las Summer Series, un nuevo mini torneo en el que participarán equipos de la Premier League, desde los más consolidados hasta los más prometedores.

Aquí está todo lo que hay que saber sobre el primer evento de la EPL en América:

¿QUÉ SON LAS SERIES DE VERANO DE LA PREMIER LEAGUE?

La Serie de Verano es una primicia en la Premier League. Contará con seis equipos que jugarán nueve partidos en diferentes lugares de EEUU.

Los partidos se considerarán de pretemporada y servirán para mejorar la forma física de cara al inicio de la temporada 2023-24.

¿EN QUÉ FECHAS SE CELEBRARÁN LAS SERIES DE VERANO DE LA PREMIER LEAGUE?

Los partidos se celebrarán del sábado 22 de julio al domingo 30 de julio, aunque habrá una pausa en la acción algunos días.

¿QUÉ EQUIPOS PARTICIPAN EN LAS SERIES DE VERANO DE LA PREMIER LEAGUE?

Los seis equipos que compiten en el certamen son Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Brighton and Hove Albion, Brentford y Fulham.

CÓMO VER LAS SERIES DE VERANO DE LA PREMIER LEAGUE

Aquí tienes una lista de los partidos y cómo puedes ver cada uno de ellos a través de las diferentes plataformas de la NBC:

Sábado 22 de julio

Partido 1: Chelsea contra Brighton - 7 p.m. ET en el Lincoln Financial Field, Filadelfia - Peacock

Domingo 23 de julio

Partido 2: Fulham vs. Brentford - 4 p.m. ET en el Lincoln Financial Field, Filadelfia - Peacock

Partido 3: Newcastle contra Aston Villa - 7 p.m. ET en el Lincoln Financial Field, Filadelfia - Peacock

Miércoles 26 de julio

Partido 4: Brentford vs. Brighton - 5:30 p.m. ET en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - Peacock

Partido 5: Chelsea vs. Newcastle - 8:15 p.m. ET en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - Peacock

Partido 6: Fulham vs. Aston Villa - 7 p.m. ET en el Exploria Stadium, Orlando - Peacock

Viernes 28 de julio

Partido 7: Brighton vs. Newcastle - 7:30 p.m. ET en Red Bull Arena, Harrison, New Jersey - Peacock

Domingo 30 de julio

Partido 8: Aston Villa vs. Brentford - 12 p.m. ET en FedEx Field, Landover, Maryland - USA Network

Partido 9: Chelsea vs. Fulham - 2:45 p.m. ET en FedEx Field, Landover, Maryland - NBC