Acusan formalmente a Wander Franco en caso de abuso sexual de niña de 14 años

Los fiscales dominicanos interpusieron ante un juez la acusación formal y definitiva contra el pelotero dominicano Wander Franco en el caso del presunto abuso sexual a una adolescente de 14 años.

“El Ministerio Público depositó el lunes” la acusación, confirmó el martes a The Associated Press la vocera de la Procuraduría General de la República Nairobi Viloria, quien comentó que no podía dar detalles de los cargos por el momento.

Con la acusación formal presentada dentro de los plazos que establecen las leyes dominicanas, Franco, quien se encuentra en libertad bajo fianza desde enero, pasa a una nueva etapa, en la que queda descartada la posibilidad de que el caso se desechara por falta de acusación.

La acusación también incluye a la madre de la menor, quien según señalaron los fiscales preliminarmente recibió miles de dólares de Franco para permitir la relación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

La AP ha decidido no revelar el nombre de la mujer para preservar la privacidad de su hija.

El viernes Franco cumplió seis meses de libertad bajo fianza, plazo para que los fiscales presentaran sus conclusiones.